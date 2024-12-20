У тернопільському музеї відкрилася унікальна виставка
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилася унікальна виставка, присвячена 35-й річниці виходу Української Греко-Католицької Церкви з підпілля.
Цей незабутній виставковий проєкт зібрав чимало відвідувачів на урочистому відкритті, адже тема виставки є надзвичайно важливою для історії та духовності нашого народу.
Якщо вам не вдалося бути присутніми на відкритті, не хвилюйтесь! Працівники музею підготували для вас відео, яке допоможе поринути у цю незабутню атмосферу.