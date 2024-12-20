На Тернопільщині депутат побив голову громади

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події.

До співробітників відділення поліції №1 м. Борщів надійшло повідомлення від лікарів районної лікарні про те, що до них за медичною допомогою з травмою голови та гематомами звернувся 56-річний голова Мельнице-Подільської громади.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські попередньо з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілому під час конфлікту на вулиці спричинив депутат селищної ради.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Після з’ясування всіх обставин, проведення необхідних експертиз та збору інших доказів буде надана відповідна правова кваліфікація події.