Україна повернула тіла ще 503 оборонців
На підконтрольну уряду України територію повернули тіла 503 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Повідомляється, що за результатами проведених репатріаційних заходів повернені тіла 503 полеглих оборонців.
Серед них:
403 з Донецького напрямку;
12 з Луганського напрямку;
57 із Запорізького напрямку;
Тіло ще 31 загиблого повернено з моргів на території РФ.
Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих, додають у Коордштабі.