Україна повернула тіла ще 503 оборонців

На підконтрольну уряду України територію повернули тіла 503 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Повідомляється, що за результатами проведених репатріаційних заходів повернені тіла 503 полеглих оборонців.

Серед них:

403 з Донецького напрямку;

12 з Луганського напрямку;

57 із Запорізького напрямку;

Тіло ще 31 загиблого повернено з моргів на території РФ.

Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих, додають у Коордштабі.