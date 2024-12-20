18 грудня у штаб-квартирі United Nations відбулося тематичне прийняття «Українське Різдво. Коляда», організоване Постійне представництво України при ООН / Perm Mission of Ukraine to the UN для делегацій держав-членів та представників Секретаріату United Nations. А прикрасою дійства була картина тернопільської художниці Олесі Гудими «Українське Різдво». Вертеп, колядки, українські строї, декорації Святвечора та 12 різдвяних страв передали усю атмосферу Українського Різдвяного дійства. Це дозволило нагадати міжнародній дипломатичній спільноті про силу українського народу, яку маємо в древній історії, різноманітності й глибині традицій і стійкості українців, які у найтемніші часи боролися також й за те, щоб зберегти й передати Різдво.

Sergíy Kyslytsya Посол, Постійний представник України при ООНзазначив:

«Україна – це нація, де Різдво глибоко шанують. Це свято настільки важливе, що навіть наші захисники на передовій шукають можливості організувати Святу Вечерю 24 грудня.

Завдяки мужності наших захисників родини по всій Україні можуть знову дотримуватися своїх дорогих традицій і зібратися за Святою вечерею цього року. А завдяки вашій непохитній підтримці Україна не лише стоїть, але стоїть твердо.

Наші різдвяні традиції настільки багаті й добре збережені, тому що для українців Різдво завжди мало особливе значення. Перш за все, це свято нашої глибокої віри в Бога, віри, яка підтримує нас понад тисячу років, відколи наші предки прийняли християнство.

Різдво – це життя.

І сьогодні наша нація показала світові, що ми обираємо життя – і боремося за нього.»

Організатори дякують усім, хто долучився до створення свята. Ukrainian Chorus Dumka of New York Ukrainian Village Voices За створення атмосфери Українського Різдва –та

Dima Martseniuk За смак Різдва – командам шеф-кухарів, амбасадору української кухніта Ruta Paulauskiene, а також Назару Грабу.

За візуалізацію автентичного духу Різдва колекцією унікальних українських строїв – Galyna Bagan та народному артисту України Ivan Bernatsky.

За створення справжнього різдвяного столу – митцям-керамістам Івану та Катерині Братко, а також Sofika Zielyk.

Слово і голос / Word and voice За відео Різдвяного дійства – Наталія Половинка та театральному центру

Olesya Hudyma Artist За візуальний фон на екранах своєю роботою – художниці