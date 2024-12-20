У Тернополі облаштували нові камери відеоспостереження
Для забезпечення порядку та безпеки на дорогах у Тернополі продовжують встановлювати камери відеоспостереження. У 2024 році сучасні пристрої з’явилися на важливих транспортних розв’язках міста, що сприяє зменшенню аварійності та ефективнішій роботі міської інфраструктури.
Адреси, де встановлено камери:
- перехрестя вул. Об’їзна – вул. Гайова – вул. Протасевича (міст) камера в напрямку вул. Об’їзна;
- кільце вул. Гайова;
- вул. Об’їзна неподалік перехрестя вул. Об’їзна – вул. Микулинецька – вул. Будного;
- перехрестя вул. Богдана Лепкого – просп. Злуки;
- перехрестя вул. Чубинського – просп. Злуки;
- вул. Бережанська, виїзд в сторону с. Підгороднє;
- перехрестя вул. Олени Теліги – вул. За Рудкою;
- перехрестя вул. Будного – вул. Львівська;
- перехрестя вул. Татарська – вул. Дівоча;
- перехрестя вул. Галицька – вул. Весела (нова кругова розв’язка);
- вул. Корольова, 8 (пішохідний перехід);
- перехрестя вул. Бережанська – вул. Лучаковського;
- перехрестя вул. Лесі Українки – бульв. Данила Галицького (камера в напрямку вул. Слівенської);
- вул. Торговиця, 7 (Автовокзал, в напрямку вул. Перля );
- вул. Торговиця,7 (Автовокзал, в напрямку вул. Андрея Шептицького);
- перехрестя вул. Листопадова – майдан Волі.
Встановлені камери відеоспостереження покликані підвищити рівень безпеки на дорогах, сприяти оперативному реагуванню на події та створювати комфортні умови для жителів і гостей міста.