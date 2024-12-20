У Тернополі облаштували нові камери відеоспостереження

Для забезпечення порядку та безпеки на дорогах у Тернополі продовжують встановлювати камери відеоспостереження. У 2024 році сучасні пристрої з’явилися на важливих транспортних розв’язках міста, що сприяє зменшенню аварійності та ефективнішій роботі міської інфраструктури.

Адреси, де встановлено камери:

перехрестя вул. Об’їзна – вул. Гайова – вул. Протасевича (міст) камера в напрямку вул. Об’їзна;

кільце вул. Гайова;

вул. Об’їзна неподалік перехрестя вул. Об’їзна – вул. Микулинецька – вул. Будного;

перехрестя вул. Богдана Лепкого – просп. Злуки;

перехрестя вул. Чубинського – просп. Злуки;

вул. Бережанська, виїзд в сторону с. Підгороднє;

перехрестя вул. Олени Теліги – вул. За Рудкою;

перехрестя вул. Будного – вул. Львівська;

перехрестя вул. Татарська – вул. Дівоча;

перехрестя вул. Галицька – вул. Весела (нова кругова розв’язка);

вул. Корольова, 8 (пішохідний перехід);

перехрестя вул. Бережанська – вул. Лучаковського;

перехрестя вул. Лесі Українки – бульв. Данила Галицького (камера в напрямку вул. Слівенської);

вул. Торговиця, 7 (Автовокзал, в напрямку вул. Перля );

вул. Торговиця,7 (Автовокзал, в напрямку вул. Андрея Шептицького);

перехрестя вул. Листопадова – майдан Волі.

Встановлені камери відеоспостереження покликані підвищити рівень безпеки на дорогах, сприяти оперативному реагуванню на події та створювати комфортні умови для жителів і гостей міста.