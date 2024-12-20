18:04 | 20.12.2024
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Новини Тернополя 

У Тернополі облаштували нові камери відеоспостереження

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Для забезпечення порядку та безпеки на дорогах у Тернополі продовжують встановлювати камери відеоспостереження. У 2024 році сучасні пристрої з’явилися на важливих транспортних розв’язках міста, що сприяє зменшенню аварійності та ефективнішій роботі міської інфраструктури.

Адреси, де встановлено камери:

  • перехрестя вул. Об’їзна – вул. Гайова – вул. Протасевича (міст) камера в напрямку вул. Об’їзна;
  • кільце вул. Гайова;
  • вул. Об’їзна неподалік перехрестя вул. Об’їзна – вул. Микулинецька – вул. Будного;
  • перехрестя вул. Богдана Лепкого – просп. Злуки;
  • перехрестя вул. Чубинського – просп. Злуки;
  • вул. Бережанська, виїзд в сторону с. Підгороднє;
  • перехрестя вул. Олени Теліги – вул. За Рудкою;
  • перехрестя вул. Будного – вул. Львівська;
  • перехрестя вул. Татарська – вул. Дівоча;
  • перехрестя вул. Галицька – вул. Весела (нова кругова розв’язка);
  • вул. Корольова, 8 (пішохідний перехід);
  • перехрестя вул. Бережанська – вул. Лучаковського;
  • перехрестя вул. Лесі Українки – бульв. Данила Галицького (камера в напрямку вул. Слівенської);
  • вул. Торговиця, 7 (Автовокзал, в напрямку вул. Перля );
  • вул. Торговиця,7 (Автовокзал, в напрямку вул. Андрея Шептицького);
  • перехрестя вул. Листопадова – майдан Волі.

Встановлені камери відеоспостереження покликані підвищити рівень безпеки на дорогах, сприяти оперативному реагуванню на події та створювати комфортні умови для жителів і гостей міста.

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