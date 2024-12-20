У Тернополі гість побив господаря помешкання, який напав на нього з ножем

З тілесними ушкодженнями 19 грудня до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 50-річного жителя Тернополя. Травми чоловік отримав після застілля з друзями, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

У ході розслідування стало відомо, що до потерпілого в гості прийшли троє знайомих. Усі розпивали спиртні напої. Під час “святкування” між двома чоловіками виник словесний конфлікт. Господар квартири схопив ніж і кинувся з ним на одного з гостей. Останній холодну зброю вибив і почав завдавати тілесні ушкодження нападнику. Після цього він ж й викликав швидку. А сусіди, почувши крики, повідомили про бійку на лінію “102”.

Слідчі поліції, які виїжджали на місце події, за даним фактом відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 124 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Триває слідство.