Аж прокуратура змусила сільраду на Тернопільщині відремонтувати укриття

За позовом прокуратури сільська рада відремонтувала укриття для 200 осіб, яке використовуватиме за призначенням

Тернопільський окружний адміністративний суду задоволив позов керівника Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави, третя особа – Великогаївська сільська рада, до відділу культури, молоді та спорту Великогаївської сільської ради про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання приведення захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття загальною площею 137,4 кв.м., місткістю 200 осіб, у стан готовності.

Прокурори довели у суді, що у воєнний час укриття не було готове до повноцінного використання його як споруди цивільного захисту через бездіяльність балансоутримувача. На даний час порушення усунуті, захисну споруду цивільного захисту можна повноцінно використовувати як укриття для 200 осіб.

Рішення суду вступило в законну силу.