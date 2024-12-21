Экстракорпоральное оплодотворение при эндометриозе: возможности современной медицины

Эндометриоз — хроническое воспалительное заболевание неинфекционного характера, вызванное аномальным расположением клеток эндометрия, слизистой оболочки полости матки. Эндометриозом страдает до 10% всех женщин фертильного возраста, что составляет серьезную проблему. Заболевание ухудшает качество жизни, снижает фертильность и может приводить к бесплодию. Одним из методов лечения бесплодия при эндометриозе является ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. Имеет ли оно особенности и какие решения предлагает современная медицина для повышения эффективности?

Бесплодие при эндометриозе

Бесплодие при эндометриозе вызвано сразу несколькими факторами. Первый — это анатомические нарушения в малом тазу, вызванные очагами хронического воспаления и их последствиями. Спайки, являющиеся следствием хронического воспаления, могут блокировать фаллопиевы трубы, нарушать анатомическое расположение и строение их бахромчатых концов, препятствовать выходу яйцеклетки. Другой фактор — это влияние продуктов воспаления. Очаги хронического воспаления продуцируют вещества, которые негативно влияют на яйцеклетки и другие ткани. Это приводит к ухудшению качества яйцеклеток, а также проблемам с имплантацией эмбриона.

Понимание особенностей бесплодия при эндометриозе важно для выработки лечебной стратегии, поскольку устранение только одного фактора может быть недостаточным.

Особенности ЭКО при эндометриозе

Экстракорпоральное оплодотворение при эндометриозе требует особенно тщательной подготовки, поскольку это заболевание способно осложнить процедуру и уменьшить шансы на успех. На подготовительном этапе выполняют подробную диагностику эндометриоза с оценкой эндометриоидных очагов и их активности.

По результатам диагностики может быть назначено:

Хирургическое удаление эндометриоидных очагов и спаек. Иногда показано удаление затронутых процессом фаллопиевых труб — это делается для того, чтобы исключить повышенный в таких случаях риск внематочной беременности.

Медикаментозное лечение с применением гормонотерапии, направленное на снижение активности эндометриоза, поддержку лютеиновой фазы цикла и создание благоприятных условий для имплантации эмбриона после эмбриотрансфера.

Исключив влияние спаечного процесса и токсическое действие продуктов хронического воспаления, удается добиться такой же эффективности искусственного оплодотворения, что и в отсутствие эндометриоза.

Современные методы, повышающие эффективность ЭКО при эндометриозе

Выше отмечалось, что при эндометриозе особую важность приобретает детальная диагностика. В этом помогают современные методы визуализации: трансвагинальное УЗИ и МРТ. Они дают возможность оценить степень эндометриоза, обнаружить и определить местоположение очагов и тем самым помогают точно спланировать лечение в рамках подготовки к ЭКО.

Лапароскопическая хирургия — передовой метод, который позволяет с минимальной травмой и минимумом рисков удалить эндометриоидные очаги, спайки и кисты, уменьшить воспаление.

Терапия агонистами гонадолиберинов и другими гормональными средствами перед началом программы искусственного оплодотворения снижает активность воспалительного процесса и создает благоприятные условия для имплантации эмбриона в матку.

Иммуномодулирующая терапия, направленная на снижение воспаления и улучшение иммунного ответа организма, повышает шансы на успешную имплантацию и дальнейшее развитие эмбриона. Для этого используют внутривенные иммуноглобулины (IVIG), антиоксиданты (витамины Е и С), пре- и пробиотики.

Эти современные методы значительно повышают шансы на успех ЭКО у женщин с эндометриозом.

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