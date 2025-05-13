Більше року вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Валерій Кременевський з Тернопільщини

На жаль, світлі сподівання близьких на добру звістку про Валерія не справдились. Збаразький міський голова Роман Полікровський з глибоким сумом змушений повідомити, що наш захисник Валерій Кременевський 1992 р.н., який зник безвісти більше року тому, загинув.

Воїн сумлінно служив гранатометником піхотної роти.

Жорстокий ворог позбавив життя молодого земляка 23 лютого 2024 року під час виконання ним бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області.

Щиро співчуваємо матері, сестрі, усій родині та близьким, які тяжко переживають цю невимовну втрату.

Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через Доброводівське перехрестя, відбудеться завтра, у середу, 14 травня, о 12 годині у Сквері Героїв.

Після спільної молитви колона попрямує до костела Св.Антонія, що у Збаражі, де відбудеться панахида, а у 19 годині – парастас.

Служба Божа з чином похорону – у четвер, 15 травня, об 12 годині.

Просимо прийти і належно вшанувати мужнього воїна, який віддав своє життя за нашу свободу, гідність і незалежність.

Вічна слава Герою!