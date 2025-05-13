22:29 | 13.05.2025
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Пантеон Героїв 

Більше року вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Валерій Кременевський з Тернопільщини

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На жаль, світлі сподівання близьких на добру звістку про Валерія не справдились. Збаразький міський голова Роман Полікровський з глибоким сумом змушений повідомити, що наш захисник Валерій Кременевський 1992 р.н., який зник безвісти більше року тому, загинув.
🇺🇦🙏Воїн сумлінно служив гранатометником піхотної роти.
Жорстокий ворог позбавив життя молодого земляка 23 лютого 2024 року під час виконання ним бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області.
😢💔🙏Щиро співчуваємо матері, сестрі, усій родині та близьким, які тяжко переживають цю невимовну втрату.
🚔🙏🇺🇦Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через Доброводівське перехрестя, відбудеться завтра, у середу, 14 травня, о 12 годині у Сквері Героїв.
🚔🙏🇺🇦Після спільної молитви колона попрямує до костела Св.Антонія, що у Збаражі, де відбудеться панахида, а у 19 годині – парастас.
🙏✝️🇺🇦Служба Божа з чином похорону – у четвер, 15 травня, об 12 годині.
💔🙏Просимо прийти і належно вшанувати мужнього воїна, який віддав своє життя за нашу свободу, гідність і незалежність.
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Вічна слава Герою!

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