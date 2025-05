Юні танцюристи з Чорткова підкорили престижний паркет у Блекпулі

У англійському місті Блекпул, що вважається світовою столицею бального танцю, відбулися змагання The Open Worlds – одні з найпрестижніших у світі спортивних бальних турнірів. Танцювальна еліта з різних куточків планети зібралася на легендарному паркеті The Blackpool Tower, аби продемонструвати свою майстерність, грацію та жагу до перемоги.

Гідно представили Україну та своє рідне місто Чортків вихованці FlexAcademy разом із наставником Юрієм Мотолько. Попри високу конкуренцію та складний шлях до участі, наші юні таланти показали високий рівень підготовки, справжню силу духу й волю до результату.

🏆 Вражаючі результати чортківських зірочок:

🔹 Дмитро Бельзецький та Владислава Пирка

– 7 місце серед 31 учасника у категорії The Open Worlds Junior Rising Stars – Ballroom

– 14 місце серед 34 учасників у категорії The Open Worlds Junior – Ballroom

🔹 Аріна Скотецька

– 7 місце серед 33 учасників у The Open Worlds Under 14 Solo Ballroom

– 8 місце серед 36 учасників у The Open Worlds Junior Solo – Ballroom

Ці досягнення — результат щоденної наполегливої праці, самовіддачі та любові до мистецтва танцю. Молоді артисти з Чорткова вкотре довели: українські таланти — на світовому рівні.

❤️ Щиро вітаємо наших переможців!

Нехай цей успіх стане лише першим кроком на шляху до великих вершин. Бажаємо нових звершень, перемог і яскравих виступів на найбільших сценах світу!