Кермом по клумбі: нетверезий водій влаштував “ралі” на кільці в Тернополі
У неділю ввечері, близько 20:00, на Збаразькому кільці в Тернополі патрульні зафіксували порушення правил дорожнього руху: водій автомобіля Toyota заїхав просто на клумбу кільця, вчинивши ДТП, після чого не зупинився, а продовжив рух у напрямку вулиці Протасевича.
Інспектори оперативно відреагували, наздогнали та зупинили транспортний засіб. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.
Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пояснив, що не впорався з керуванням, проте від проходження огляду на стан сп’яніння відмовився.
На правопорушника склали адміністративні матеріали:
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📌 за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
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📌 за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП).
Чоловіка відсторонили від керування.
🔺 Поліція наголошує: алкоголь і кермо — несумісні. Така безвідповідальність загрожує життю не лише самого водія, а й усіх учасників дорожнього руху.