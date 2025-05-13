Кермом по клумбі: нетверезий водій влаштував “ралі” на кільці в Тернополі

У неділю ввечері, близько 20:00, на Збаразькому кільці в Тернополі патрульні зафіксували порушення правил дорожнього руху: водій автомобіля Toyota заїхав просто на клумбу кільця, вчинивши ДТП, після чого не зупинився, а продовжив рух у напрямку вулиці Протасевича.

Інспектори оперативно відреагували, наздогнали та зупинили транспортний засіб. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пояснив, що не впорався з керуванням, проте від проходження огляду на стан сп’яніння відмовився.

На правопорушника склали адміністративні матеріали:

📌 за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння);

📌 за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП).

Чоловіка відсторонили від керування.

🔺 Поліція наголошує: алкоголь і кермо — несумісні. Така безвідповідальність загрожує життю не лише самого водія, а й усіх учасників дорожнього руху.