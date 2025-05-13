Травневий топ вакансій Тернопільщини

Місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи майже 1,8 тис. вакансій від роботодавців регіону. З них, кожна третя – із заробітною платою вищою від середньої по області.

Найбільша потреба у працівниках є на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, в транспорті і освіті.

У топ 10 вакансій області увійшли: водії, продавці, підсобники, кухарі, бухгалтери, швачки, вантажники, слюсарі, медсестри та лікарі різних спеціалізацій.

У топі професій за розміром зарплати:

– 40 – 50 тис. грн – водії автотранспортних засобів та інженер з транспорту;

– 31 – 35 тис. грн – складальник електричних машин та апаратів, оператор верстатів з програмним керуванням, головний бухгалтер;

– 30 тис. грн – слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування, начальник виробництва, агроном, лаборант (біологічні дослідження), ливарники пластмас, керуючий відділенням, тракторист-машиніст с/г виробництва, інженер-конструктор;

– 26 – 29 тис. грн – інженер-енергетик, начальник відділу охорони праці, монтажник устаткування зв’язку, вантажники;

– 25 тис. грн – комплектувальники меблів, оператори верстатів з програмним керуванням, підсобні робітники, бухгалтер, водії навантажувача, кравець, модельєр-конструктор, оператори конвеєрної лінії, слюсар з механоскладальних робіт, менеджер (управитель) із збуту, дояр, майстер виробництва, машиніст крана (кранівник), фарбувальник приладів і деталей, електрозварник ручного зварювання, муляр, економіст, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.

За детальнішою інформацією зверніться у зручний для Вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, або за тел. «гарячої лінії» – (063) 5765756.