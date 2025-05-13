Нічна трагедія на Тернопільщині — пожежа знищила дім і життя

У селі Товстенської територіальної громади вночі 12 травня сталася смертельна пожежа. Близько третьої години ночі вогонь помітили сусіди й одразу викликали рятувальників. Після локалізації займання в одному з приміщень житлового будинку вогнеборці виявили тіло 53-річного господаря без ознак життя.

Про подію на спецлінію поліції повідомив диспетчер служби надзвичайних ситуацій. На місце трагедії прибула слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції.

За попередніми даними експерта, ймовірною причиною займання стало необережне поводження з вогнем — зокрема, куріння в ліжку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Тривають слідчі дії.

❗Правоохоронці та рятувальники вкотре нагадують: дотримання правил пожежної безпеки — це питання життя. Навіть одна необережна дія з вогнем може мати трагічні наслідки.