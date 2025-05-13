Знову горе на Тернопільшині – загинув Андрій Атаманчук
Сповіщення про смерть на фронті то завжди біль… Особливо, коли гине однокласник, друг, з яким розділили дитинство та юність у рідному селі…. Про страшну втрату повідомляє Купчинецький сільський голова Ігoр Крaїнcький.
- З глибоким сумом повідомляю вам, що наш земляк АТАМАНЧУК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 21.01 86 р.н. загинув у бою 11 травня 2025 року….Загинув від удару FPV-дрона на території Запорізької області….
Дякую, друже, за Чин! Спочивай у мирі… Прийми, Господи, його душу у своєму Царстві.
Вічна пам’ять.