Вірний син України, справжній Герой, надійний побратим. На війні загинув Володимир Козар з Тернопільщини

З глибоким сумом Бережанська міська рада сповіщає про загибель нашого земляка, жителя м. Бережани Володимира КОЗАРА.

Володимир КОЗАР народився 30 серпня 1984 року в м. Бережани. Закінчив Бережанську загальноосвітню школу № 3. Після школи навчався в Тернопільській академії народного господарства за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2006-2007 роках проходив строкову військову службу в ЗСУ. Після служби працював закордоном та був підприємцем.

Мобілізований у жовтні 2024 року.

Вірний син України, справжній Герой, надійний побратим.

Старший солдат КОЗАР Володимир Юрійович (30.08.1984 р. – 08.05.2025 р.), стрілець 1-го відділення 2-го взводу оперативного призначення 7-ї роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) 3-го батальйону оперативного призначення військової частини 3027 НГУ героїчно загинув 08 травня 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Піщане Купʼянського району Харківської області від отриманих поранень.

В смутку та горі залишились мати, батько, брат Олег.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!