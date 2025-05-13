Піар замість пріоритетів: як Тернопільська міська рада витрачає кошти громади у розпал війни

У той час, коли Україна бореться за виживання на всіх фронтах — військовому, гуманітарному, економічному — у тилу не менше значення має чесне й відповідальне управління. Та, схоже, Тернопільська міська рада вкотре демонструє протилежне: цинізм, політичний розрахунок і байдужість до реальних потреб громади.

Комунальне підприємство «Підприємство матеріально-технічного забезпечення», яке очолює Олег Фляк, нещодавно оголосило закупівлю на послуги телевізійного піару — виготовлення й трансляцію відеосюжетів, організацію прямих ефірів і публікацію контенту в інтернеті. На це планують витратити 600 тисяч гривень з бюджету міста.

📌 600 тисяч гривень — це не про інформування. Це — про політичний грим.

І все це в той час, коли волонтери в Тернополі ледь не з останнього збирають кошти на дрони, тепловізори, бронежилети, аптечки для наших захисників. Коли соціальні ініціативи — від підтримки малозабезпечених до інклюзивної освіти — потерпають через брак фінансування. Коли комунальні послуги, транспортна сфера та проблеми з благоустроєм викликають постійне обурення містян.

Під виглядом “інформаційної політики” влада вкладає кошти не в інтереси громади, а у створення лояльного телевізійного образу. Гарні відео. Гучні слова. Посмішки чиновників у кадрі. І — мовчання про все те, що болить тернополянам щодня: корупційні схеми, непрозорі забудови, занедбану інфраструктуру.

Це не інформування. Це піар-обслуговування за рахунок громади. У країні, яка платить кров’ю за кожен метр свободи, така поведінка влади — морально неприйнятна. Вона — приниження для кожного, хто донатить на армію, стоїть на блокпостах, працює волонтером, втратив рідних чи живе в умовах постійного тривожного очікування.

🛑 Публічні кошти — це не кишеня для політичних рейтингів. Це ресурс виживання громади.

Громада має право знати, куди йдуть її гроші. І має право — вимагати припинення таких витрат у час, коли пріоритет один: перемога і збереження життя.

За інф. КП «Тернопільоблвідкат»