Тернопільська музична школа №2 запрошує учнів на навчання

Тернопільська музична школа №2 імені Михайла Вербицького оголошує набір учнів у перший клас на 2025/2026 навчальний рік. Вступні прослуховування проходитимуть до 16 травня в приміщенні закладу.

Музична школа запрошує на навчання за такими спеціальностями: скрипка, віолончель, фортепіано, бандура, цимбали, акордеон, кнопковий акордеон, гітара, академічний вокал, естрадний вокал, флейта, кларнет, труба, саксофон, сопілка, ударні інструменти.

Право вступу до закладу мають діти, які досягли 5-6 років. Зарахування учнів на навчання здійснюється за результатами вступного прослуховування, що проводиться з метою виявлення ступеню обдарованості та творчих здібностей, необхідних для засвоєння освітньої програми.

Перелік необхідних документів: заява одного з батьків, копія свідоцтва про народження дитини, документ про право на пільгу на оплату за навчання, медична довідка.

Реєстрація на прослуховування за посиланням ТУТ.

Адреса: вулиця Захисників України, 4. Тел. для довідок: (0352) 28-39-02, (0352) 26-52-08.