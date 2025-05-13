На Тернопільщині знищили боєприпаси часів Другої світової війни

12 травня 2025 року піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області провели роботи з вилучення та знищення небезпечних знахідок часів Другої світової війни.

🔸 У селі Охримівці, що входить до Байковецької територіальної громади Тернопільського району, на території приватного домогосподарства по вулиці Шевченка було виявлено артилерійський снаряд калібром 76 мм. Боєприпас оперативно вилучили, а вже о 18:00 знищили у спеціально відведеному місці.

🔸 Того ж дня, поблизу села Байківці, піротехніки знищили мінометну міну калібром 81 мм, яку було знайдено напередодні, 11 травня, під час проведення польових робіт.

Рятувальники наголошують: у разі виявлення підозрілих предметів категорично заборонено їх торкатися чи переміщувати. Про такі випадки слід негайно повідомляти за номером 101.

«Безпека — понад усе. Дотримання правил поведінки з вибухонебезпечними предметами рятує життя», — нагадують у Головному управлінні ДСНС.