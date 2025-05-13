Риболовля на Івачівському водосховищі: терапія душі для поранених захисників

На початку травня, у теплі сонячні дні, на мальовничому Івачівському водосховищі поблизу Тернополя відбулася благодійна риболовля для військовослужбовців та працівників поліції, які проходять лікування і реабілітацію в Державній установі «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Тернопільській області».

Захід мав на меті не лише дати можливість відпочити на природі, а й стати частиною психологічної реабілітації для тих, хто пережив поранення і фронтові випробування. Адже риболовля — це більше, ніж просто хобі. Це — терапія, яка заспокоює, повертає внутрішню рівновагу і дарує хвилини щирого спокою.

Організували подію працівники сектору соціального захисту і супроводу постраждалих та членів їхніх сімей ТМО МВС спільно з місцевими волонтерами. Вони забезпечили учасників усім необхідним — від вудок до харчування та комфортних умов перебування біля водойми. Атмосфера була теплою, невимушеною і по-домашньому щирою: сміх, розмови, тиша води — усе сприяло внутрішньому спокою.

«Такі моменти дуже потрібні. Це можливість відволіктись від болю та важких думок, відчути єдність і підтримку», — поділився один із учасників, військовослужбовець Національної гвардії України, який зараз проходить реабілітацію.

Попри невимушений формат, рибалка виявилася результативною: улов був чималий, але головне — учасники отримали те, чого не купиш — відчуття нормального життя, за яке вони боролися на передовій.

Адміністрація медичного закладу щиро дякує всім, хто долучився до організації заходу, і закликає громаду не забувати про наших захисників. Допомога має багато форм, і навіть кілька годин біля водойми з вудкою можуть стати важливою частиною на шляху до зцілення.