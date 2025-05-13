Юні тернополяни допомагають фронту: учні 19-ї школи придбали антидронову рушницю та обладнання для ЗСУ

Учні тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №19 вкотре довели: герої бувають не лише на передовій. Вони — у тилу, серед тих, хто день за днем підтримує наших воїнів добрими справами.

Днями школярі організували благодійний ярмарок під символічною назвою «Солодкий донат на ЗСУ». До ініціативи долучилася уся шкільна родина — від наймолодших учнів до вчителів та батьків. На заході продавали власноруч приготовані смаколики, а всі зібрані кошти спрямували на потреби українських військових.

Завдяки спільним зусиллям вдалося придбати антидронову рушницю, зарядну станцію для передової та передати частину коштів на закупівлю дрону Mavic 3T.

«Це приклад того, як діти вже сьогодні формують міцну громадянську позицію. Завдяки таким ініціативам зростає покоління, яке не байдуже до майбутнього своєї країни», — зазначають організатори заходу.

Щиро дякуємо учням, педагогам та батькам школи №19 за небайдужість, ініціативність і справжній тиловий героїзм. Кожна ваша дія — наближає перемогу!