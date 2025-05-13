Паспорт у 72: історія чоловіка з Тернопільщини, який вперше оформив документ громадянина України

У Тернопільській області 72-річний чоловік став власником свого першого паспорта громадянина України. До цього він користувався радянським паспортом зразка 1974 року.

Як повідомили у Бережанському відділі Управління ДМС у Тернопільській області, чоловік ніколи не оформлював український паспорт через низку життєвих обставин, зокрема через відсутність обміну документа під час загальної паспортизації після проголошення незалежності.

Фахівці міграційної служби допомогли чоловіку пройти необхідну процедуру:

📌 На підставі судового рішення про встановлення факту постійного проживання на території України станом на 24 серпня 1991 року,

📌 після підтвердження належності до громадянства України,

📌 йому було оформлено паспорт громадянина України у вигляді ID-картки.

«Це приклад того, як держава через відповідальні установи допомагає кожному громадянину реалізувати своє право на документи», — зазначила начальниця Бережанського відділу УДМС Любов Кісіль.

📌 Міграційна служба нагадує: кожен громадянин України, який досягнув 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт. Документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, — важливий крок до соціального захисту, реалізації прав і повноцінної участі в житті держави.