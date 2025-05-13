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На Тернопільщині розшукують безвісти зниклу дівчину з Борщева

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У місті Борщів (Тернопільська область) зникла   — Данильчук Софія Олегівна. Про зникнення дівчини повідомили родичі, які втратили з нею зв’язок.

За словами близьких, дівчина пішла з дому і не повернулася, її місцеперебування наразі невідоме.

Прикмети зниклої:

  • Зріст: приблизно 165 см

  • Тілобудова: середня

  • Була одягнена: рожева куртка, світло-сині джинси, червоні кросівки

  • Мала при собі: білий шкільний рюкзак

Родина та правоохоронці звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти у пошуках. Якщо ви бачили Софію або володієте будь-якою інформацією щодо її можливого місцезнаходження — негайно повідомте за телефонами:

📞 +38 068 096 58 18
📞 +38 068 529 72 08

 

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