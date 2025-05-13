На Тернопільщині розшукують безвісти зниклу дівчину з Борщева
У місті Борщів (Тернопільська область) зникла — Данильчук Софія Олегівна. Про зникнення дівчини повідомили родичі, які втратили з нею зв’язок.
За словами близьких, дівчина пішла з дому і не повернулася, її місцеперебування наразі невідоме.
Прикмети зниклої:
- Зріст: приблизно 165 см
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Тілобудова: середня
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Була одягнена: рожева куртка, світло-сині джинси, червоні кросівки
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Мала при собі: білий шкільний рюкзак
Родина та правоохоронці звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти у пошуках. Якщо ви бачили Софію або володієте будь-якою інформацією щодо її можливого місцезнаходження — негайно повідомте за телефонами:
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