Генеральний прокурор Андрій Костін заявив про звільнення з посади

Як повідомляє Офіс генпрокурора, цитуючи Костіна, президент сьогодні провів засідання РНБО «щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів».

За словами Костіна, зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Також він заявив, що має бути персональна, зокрема політична, відповідальність.

«В даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора», – йдеться в повідомленні.

Цьому передувала низка повідомлень правоохоронців про ймовірні зловживання у МСЕК, зокрема у Харківській, Рівненській, Миколаївській, Закарпатській областях. На початку жовтня стало відомо, що ДБР підозрює керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Згодом журналіст Юрій Бутусов заявив, що 49 прокурорів Хмельниччини, включно з обласним прокурором, оформили інвалідність, за його словами, «дахуючи» корупційну схему «Слуги народу» Крупи у МСЕК та ПФ».