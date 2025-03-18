Хвилина мовчання на честь Тараса МАЗУРА

Тарас МАЗУР, 39-річний командир відділення вогнеметного взводу, загинув 14 вересня 2022 року під час наступу на Вереміївку на Херсонщині.

Він був світлою людиною, яка завжди випромінювала позитив і тепло. Пройшовши АТО у 2014-му, з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист України, хоч і розумів усі ризики.

“Він пішов на війну за родину. Захистити нас всіх, аби ми не бачили, що це таке”, – згадують близькі Тараса.

Цілий рік його вважали зниклим безвісти.

За мужність і самовідданість Тарас МАЗУР посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились батьки, дружина Наталія та доньки Андріана й Ангеліна, для яких він назавжди залишиться прикладом батьківської любові та відданості Україні.