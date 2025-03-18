Герої посеред нас: капітан Марюс Стагнюнас – приклад мужності та незламності

Офіцер 703-ї Окремої Бригади Підтримки ЗСУ Марюс Стагнюнас – символ єдності України та Литви, приклад військової відваги та сили духу.

Марюс Стагнюнас народився на Тернопільщині, його батько – литовець, а частина родини досі мешкає в Литві. Він став справжнім втіленням єдності українського та литовського народів, які ще з часів Великого князівства Литовського спільно протистояли загарбникам.

Від вчителя до військового

Марюс навчався в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, отримавши фах учителя фізики та інформатики. Проте, далекоглядно обрав і військову кафедру. У 2019 році, коли його старший брат запропонував долучитися до Збройних Сил України, Марюс не вагався.

Так почалася його військова кар’єра, яка згодом привела його на передову війни проти російських окупантів.

Перші бої та важке поранення

На момент повномасштабного вторгнення 2022 року Марюс, який мав позивний “MARIK”, чергував у технічному парку своєї частини. Згодом він разом із підрозділом вирушив на Запорізький напрямок.

У червні 2023 року, під час інженерного забезпечення контрнаступу в районі Роботиного, його група потрапила під масований обстріл. Відступаючи, капітан Стагнюнас наступив на міну. Вибух спричинив тяжке поранення, через яке він втратив ногу. Завдяки швидкій евакуації та професійній допомозі медиків, Марюс вижив, а протезування пройшов у Берліні.

Повернення до служби та натхнення від родини

Попри важке поранення, Марюс не залишив військову службу. Сьогодні він – помічник начальника служби засобів ближнього бою та розвідки. Його сила духу та витримка стали прикладом для бойових побратимів.

Сам Марюс зізнається, що адаптуватися до нового життя йому допомагає його дворічний син Лука, який завжди тягне батька за собою та мотивує рухатися вперед.

Символічний удар, що об’єднав серця

Днями капітан Стагнюнас отримав честь зробити символічний перший удар по м’ячу перед матчем львівських “Карпат” і донецького “Шахтаря”. Подія стала не лише спортивним моментом, а й важливим символом незламності та патріотизму.

“Атмосфера на стадіоні була просто неймовірна! Я був схвильований і вражений!” – ділиться своїми емоціями офіцер.

Служба триває

Сьогодні Марюс Стагнюнас продовжує допомагати підрозділу, брати участь у бойовій підготовці та підтримувати побратимів.

Такі люди – справжні герої, які наближають перемогу України!

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