20:46 | 19.03.2025
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Пантеон Героїв 

Під час виконання бойового завдання загинув Микола Тимошик з Тернопільщини

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19 березня 2025 року, від отриманих ран під час виконання бойового завдання на Луганщині, відійшов у вічність наш земляк – солдат військової частини А4638, житель Підволочиська, Тимошик Микола Олегович (1995 р.н.).  Повідомляють у селищній раді.

30-річний воїн до останнього подиху залишався вірним присязі та Україні.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Миколи.

🙏Нехай Господь дасть сили пережити цей біль, а Герою дарує вічний спокій.

🇺🇦Герої не вмирають! Вічна пам’ять!

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