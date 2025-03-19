Під час виконання бойового завдання загинув Микола Тимошик з Тернопільщини

19 березня 2025 року, від отриманих ран під час виконання бойового завдання на Луганщині, відійшов у вічність наш земляк – солдат військової частини А4638, житель Підволочиська, Тимошик Микола Олегович (1995 р.н.). Повідомляють у селищній раді.