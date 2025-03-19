Під час виконання бойового завдання загинув Микола Тимошик з Тернопільщини
19 березня 2025 року, від отриманих ран під час виконання бойового завдання на Луганщині, відійшов у вічність наш земляк – солдат військової частини А4638, житель Підволочиська, Тимошик Микола Олегович (1995 р.н.). Повідомляють у селищній раді.
30-річний воїн до останнього подиху залишався вірним присязі та Україні.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Миколи.
Нехай Господь дасть сили пережити цей біль, а Герою дарує вічний спокій.
Герої не вмирають! Вічна пам’ять!