З російського полону звільнено 11 захисників із Тернопільщини!

Сьогодні в рамках обміну військовополоненими Україна повернула додому 175 своїх захисників, серед яких – 11 мешканців Тернопільщини. Повідомляють у військовій адмністрації.

Додому повернулися:

🔹 Володимир Бурій

🔹 Андрій Вінницький

🔹 Іван Романюк

🔹 Віктор Федірко

🔹 Леонід Шевчук

🔹 Роман Проць

🔹 Віктор Слівінський (сержант)

🔹 Володимир Ісай (сержант)

🔹 Дмитро Галюк (головний сержант)

🔹 Василь Герій

🔹 Михайло Рижуля

Це один із найбільших обмінів за останній час. Серед звільнених є важкопоранені воїни та ті, кого Росія незаконно переслідувала. Усім їм буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

Наші захисники боролися за Україну в лавах Збройних Сил, Військово-Морських Сил, Національної гвардії, Сил територіальної оборони та Держприкордонслужби. Вони захищали країну в найгарячіших точках – у Маріуполі, на «Азовсталі», Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та навіть Курщині.

Україна продовжує боротьбу за звільнення кожного свого воїна. Дякуємо команді, яка займається обмінами, та міжнародним партнерам, зокрема Об’єднаним Арабським Еміратам, за допомогу в поверненні наших Героїв.

Україна пам’ятає всіх своїх захисників і зробить усе, щоб кожен повернувся додому. 💙💛