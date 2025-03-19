З російського полону звільнено 11 захисників із Тернопільщини!
Сьогодні в рамках обміну військовополоненими Україна повернула додому 175 своїх захисників, серед яких – 11 мешканців Тернопільщини. Повідомляють у військовій адмністрації.
Додому повернулися:
🔹 Володимир Бурій
🔹 Андрій Вінницький
🔹 Іван Романюк
🔹 Віктор Федірко
🔹 Леонід Шевчук
🔹 Роман Проць
🔹 Віктор Слівінський (сержант)
🔹 Володимир Ісай (сержант)
🔹 Дмитро Галюк (головний сержант)
🔹 Василь Герій
🔹 Михайло Рижуля
Це один із найбільших обмінів за останній час. Серед звільнених є важкопоранені воїни та ті, кого Росія незаконно переслідувала. Усім їм буде надана необхідна медична та психологічна допомога.
Наші захисники боролися за Україну в лавах Збройних Сил, Військово-Морських Сил, Національної гвардії, Сил територіальної оборони та Держприкордонслужби. Вони захищали країну в найгарячіших точках – у Маріуполі, на «Азовсталі», Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та навіть Курщині.
Україна продовжує боротьбу за звільнення кожного свого воїна. Дякуємо команді, яка займається обмінами, та міжнародним партнерам, зокрема Об’єднаним Арабським Еміратам, за допомогу в поверненні наших Героїв.
Україна пам’ятає всіх своїх захисників і зробить усе, щоб кожен повернувся додому. 💙💛