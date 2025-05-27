Тернопільщина втратила Героя: на війні загинув молодий захисник Михайло Губанов

З глибоким сумом Золотниківська громада повідомляє про болючу втрату — у бою за Україну загинув молодший сержант Михайло Губанов, уродженець села Гниловоди. Йому було лише 27 років. Життя Михайла обірвалося 23 травня 2025 року поблизу населеного пункту Мала Шапківка Куп’янського району Харківської області.

Михайло був вірним сином своєї землі, справжнім патріотом, який до останнього подиху стояв на захисті Батьківщини. Його мужність, відвага і самопожертва назавжди залишаться в пам’яті громади як приклад гідного служіння Україні.

💔 Глибокі співчуття рідним, побратимам, друзям і всім, хто знав Михайла. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Захисника.

🕊️ Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях, у спогадах, у вільному подиху країни, за яку віддали життя.

Вічна пам’ять і слава Герою!