Жахлива пожежа на Тернопільщині: загинула 83-річна жінка

27 травня о 13:14 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку у селі Великі Дедеркали, що на Кременеччині.

За інформацією Головного управління ДСНС України в Тернопільській області, вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив облицювання стін.

На жаль, пожежа забрала життя 83-річної жінки.

Рятувальники вкотре закликають громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті:

не залишайте ввімкнені електроприлади без нагляду;

не використовуйте несправну електропроводку чи обігрівачі;

не паліть у ліжку;

забезпечте, щоб діти не мали доступу до сірників та запальничок;

нагадуйте літнім родичам правила безпечної поведінки.

У разі пожежі або іншої надзвичайної ситуації негайно телефонуйте за номером 101.