Жахлива пожежа на Тернопільщині: загинула 83-річна жінка
27 травня о 13:14 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку у селі Великі Дедеркали, що на Кременеччині.
За інформацією Головного управління ДСНС України в Тернопільській області, вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив облицювання стін.
На жаль, пожежа забрала життя 83-річної жінки.
Рятувальники вкотре закликають громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті:
- не залишайте ввімкнені електроприлади без нагляду;
- не використовуйте несправну електропроводку чи обігрівачі;
- не паліть у ліжку;
- забезпечте, щоб діти не мали доступу до сірників та запальничок;
- нагадуйте літнім родичам правила безпечної поведінки.
У разі пожежі або іншої надзвичайної ситуації негайно телефонуйте за номером 101.