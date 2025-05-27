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Жахлива пожежа на Тернопільщині: загинула 83-річна жінка

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27 травня о 13:14 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку у селі Великі Дедеркали, що на Кременеччині.

За інформацією Головного управління ДСНС України в Тернопільській області, вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив облицювання стін.

На жаль, пожежа забрала життя 83-річної жінки.

Рятувальники вкотре закликають громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті:

  • не залишайте ввімкнені електроприлади без нагляду;
  • не використовуйте несправну електропроводку чи обігрівачі;
  • не паліть у ліжку;
  • забезпечте, щоб діти не мали доступу до сірників та запальничок;
  • нагадуйте літнім родичам правила безпечної поведінки.

У разі пожежі або іншої надзвичайної ситуації негайно телефонуйте за номером 101.

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