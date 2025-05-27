Печемо сирні ватрушки, як у бабусі: покроковий рецепт

Не так то й легко серед різноманіття сучасних страв знайти ті, що родом з дитинства. Особливо це стосується випічки. На домашньому молоці з-під корови, на вершковому маслі, як жовте сонце, на борошні, що пахне пшеницею — вона завжди виходить бездоганною. Цей колір, аромат і хрустку скоринку не сплутати ні з чим. А якщо борошняні вироби доповнити домашнім сиром з цукровою пудрою, то все — більшої насолоди годі й шукати.

Спробуймо разом приготувати сирні ватрушки, які наповнюють кухню затишком, шлунок — смакотою, а душу — приємними спогадами.

Рецепт сирних ватрушок

Серед найпопулярніших рецептів солодкої випічки lvivskirecipes.com.ua/recipes/solodka-vypichka/ ми знайшли той ідеальний, який зацінить і мама, і бабуся.

Тобі знадобиться:

500 г борошна, але його кількість регулюй у процесі замішування;

21 г пресованих «Львівських дріжджів»;

½ ч. л. солі;

80 г цукру;

½ пачки масла (близько 100 г);

1 яйце;

200 г молока;

1 пакетик ванільного цукру (10 г).

Для начинки:

350 г домашнього сиру;

100 г родзинок;

100 г цукру;

1 яйце;

1 ст. л. цедри апельсина;

яйце для змащування.

По часу можеш запланувати близько двох годин для цієї кулінарної магії, адже поспішати з випічкою ну точно не варто. Щодо інгредієнтів, всі позиції можеш замінювати альтернативними домашніми продуктами, щоб максимально наблизитися до того смаку й аромату, які збереглися в памʼяті. Починаємо?

Перший етап

Тобі необхідно просіяти борошно, щоб його маса була повітряна, легка, сипуча, без грудочок. Дріжджі розчини в теплому молоці, а окремо збий яйця з цукром та ванільним цукром. Усі інгредієнти поступово змішай, крім масла. Тісто має бути мʼяким, еластичним, ніжним. Додай до нього масло і продовжуй вимішувати. Отримавши ідеальну консистенцію, залиш його під рушником у теплому місці на 30 хвилин, нехай «підросте».

Через пів години вийми тісто, зроби обминку і знову дай побродити ще близько 45 хвилин.

Другий етап

Переходимо до приготування начинки. Заміси всі інгредієнти для начинки за рецептурою до однорідної маси. Якщо домашній сир доволі зернистий — скористайся міксером чи блендером.

Третій етап

Формуємо ватрушки. Загальну масу тіста розділи на кульки по 50–60 г, а потім кожну розкатай в паляницю близько 10–12 см в діаметрі. В центрі склянкою витисни місце для начинки. Саме сюди виклади сирну масу (до 40 г в кожну).

Готові сформовані ватрушки залиш у теплому місці на 45–60 хвилин. Не бійся, вони не розпадуться і не розтечуться. Це потрібно для ідеального пухкого тіста.

Четвертий етап

Найприємніший — час для випікання. Розігрій духовку до 180 градусів і постав деко з пергаментом і ватрушками на 20–25 хвилин готуватися. Аромати з кухні розлітатимуться нереальним шлейфом! Поки зробиш чай, вже вся родина збереться за столом для частування!

Вітаємо, в тебе все вийшло! Мабуть, ватрушки мають всі шанси стати коронною домашньою випічкою! Це так круто!