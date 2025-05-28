Оренда за мільйони, доступ обмежений: що відбувається з тернопільським стадіоном

Тернопільські бігуни просять змінити графік доступу до стадіону, але відповіді поки не отримали

Після передачі Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича в оренду футбольному клубу «Нива», відвідувати його стало можливим лише з 9:00 до 18:00. Такий розклад спричинив незручності для місцевих бігунів, які звикли тренуватись до або після роботи.

Представники громадської організації «Тернопільський біговий клуб» ще 9 квітня звернулися до орендаря з проханням переглянути графік, аби мати змогу користуватися біговими доріжками у ранкові та вечірні години. Координатор легкоатлетичного руху «Рандей» і тренер програми «Активні парки» Андрій Бородій зазначає, що стадіон із сучасними доріжками — один із небагатьох таких майданчиків у місті, та ще й розташований у центрі. Проте через чинний розклад доступ до нього для багатьох людей обмежений.

У футбольному клубі «Нива» зазначили, що наразі змінити графік не можуть, однак у перспективі допускають коригування — з урахуванням ремонтних та реконструкційних робіт, які плануються на об’єкті. За словами генерального директора клубу Андрія Кукурузи, офіційну відповідь на звернення бігунів уже надіслали. Натомість самі заявники кажуть, що жодної відповіді досі не отримали.

Редакція «20 хвилин» звернулась за роз’ясненнями до управління розвитку спорту та фізичної культури. Начальник управління Микола Круть повідомив, що коментарі можна отримати лише через речницю міської ради. Вона ж запропонувала оформити інформаційний запит для більш детального вивчення ситуації.

Наразі питання про доступ до стадіону у позаробочий час залишається відкритим.

Нагадаємо, що 15 січня виконком міської ради затвердив результати електронного аукціону щодо передачі стадіону в оренду клубу «Нива» строком на 15 років. За умовами договору, орендар зобов’язаний інвестувати щонайменше 100 мільйонів гривень у будівельні та ремонтні роботи протягом перших п’яти років. Водночас передбачено безоплатне користування об’єктом для заходів державних установ та спортивних федерацій за попереднім погодженням графіків.

Незважаючи на передачу в оренду, стадіон офіційно залишається у власності територіальної громади міста.