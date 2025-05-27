У Тернополі ліквідовують наслідки російської атаки: 15 багатоповерхівок зазнали пошкоджень

Після нічної атаки 25 травня, яка спричинила масштабну пожежу на одному з промислових підприємств Тернополя, міська влада активно працює над ліквідацією наслідків та допомогою постраждалим мешканцям.

🔧 У 15 багатоповерхових будинках, які зазнали пошкоджень, уже працюють спеціальні комісії. Вони фіксують руйнування не лише в квартирах, а й у місцях загального користування: вікнах, дверях, ліфтових кабінах. Відновлення цих елементів буде профінансоване з міського бюджету.

🔷 Власники пошкоджених квартир також отримають фінансову допомогу. Додатково до справи долучилися благодійні організації — вони забезпечують мешканців необхідними матеріалами для першочергового ремонту: брезентом, плівкою, OSB-листами, дошками, монтажною піною, скотчем, цвяхами та шурупами.

📊 Станом на ранок 27 травня до міської ради надійшло 166 звернень від громадян щодо пошкодженого житла.

Оперативне реагування на надзвичайну ситуацію розпочалося вже вранці 25 травня — відбулося термінове засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій. Міський голова провів зустріч із головами ОСББ та управителями ЖЕКів для координації дій з відновлення житлового фонду.

📌 З міського бюджету також буде забезпечено:

скло та захисну плівку для термінового усунення критичних ушкоджень,

ремонт вікон у під’їздах,

відновлення пошкоджених ліфтів.

Що робити мешканцям постраждалих квартир:

Зателефонуйте до поліції за номером 102 для фіксації пошкоджень. Подайте заявку на компенсацію в додатку «Дія»: розділ Сервіси → є-Відновлення → Повідомити про пошкоджене майно. Зверніться на гарячі лінії міської ради:

📞 0800 303 522

📞 15 80

📞 +38 (067) 447 29

Після звернення комісія виїде на місце, зафіксує пошкодження та складе акт. На основі цього документу власники отримають компенсацію.