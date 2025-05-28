Замість диспансеру у Тернополі відкрили кабінет спортивної медицини

У Тернополі на базі поліклінічного відділу педіатричного підрозділу КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №2» запрацював кабінет спортивної медицини. Його відкриття стало відповіддю на потребу у кваліфікованому медичному супроводі для мешканців громади, які займаються фізичною культурою та спортом, повідомляють у міській раді.

У закладі розроблено чіткі маршрути проходження медичних оглядів, підготовлено відповідну документацію, а також оновлено ліцензію — до переліку спеціальностей додано «Спортивну медицину». Новий напрямок розміщений за адресою: м. Тернопіль, вул. Юрія Федьковича, 16.

З 26 травня кабінет розпочав прийом пацієнтів згідно з графіком роботи. Послуги лікаря спортивної медицини надаються безкоштовно, за умови попереднього електронного запису та наявності електронного направлення.

Для осіб віком від 18 років, які займаються спортом і потребують поглибленого обстеження, передбачена можливість консультацій у вузькопрофільних спеціалістів поліклінічних відділень. Після проходження всіх необхідних обстежень можна отримати остаточний висновок лікаря спортивної медицини саме у новоствореному кабінеті.

На фоні реорганізації обласного диспансеру

Нагадаємо, відкриття кабінету спортивної медицини відбулося на тлі тривалого конфлікту навколо обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. У грудні 2024 року Тернопільська ОВА та обласна рада ініціювали його реорганізацію. Відповідне рішення депутати ухвалили 30 грудня — диспансер мали приєднати до обласної дитячої лікарні, а його будівлю передати обласному центру сприяння територіальній обороні.

Попри офіційний початок процесу припинення у січні 2025 року, на 19 травня колектив диспансеру продовжує працювати та обслуговувати спортсменів Тернопільщини. Працівників планували звільнити до початку травня, однак ситуація залишається невизначеною.