Молоді дизайнери з Тернополя підкорили Мілан: колекція «З Україною в серці» вразила європейську модну сцену

Учні та викладачі Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму представили свою колекцію одягу «З Україною в серці» на модному показі в Мілані. Захід відбувся 24 травня 2025 року в готелі Sheraton Milan San Siro в рамках міжнародного проєкту «Ти — це сила, яка не знає меж!», організованого Національним галузевим партнерством у легкій промисловості України «Fashion Globus Ukraine» .

Колекція, створена учнями та викладачами училища, поєднує традиційні українські мотиви з сучасними тенденціями моди. Особливістю показу стало те, що учениці першого курсу Яна Решітник і Валентина Франківська, а також майстриня виробничого навчання Оля Ониськів виступили в ролі моделей, демонструючи власні дизайнерські роботи на подіумі .

Загалом у заході взяли участь десять українських професійно-технічних закладів, які представили свої унікальні колекції, що відображають культурну спадщину, технічну майстерність та сучасну ідентичність. Метою проєкту є популяризація української культури та моди на світовому рівні, а також підтримка молодих талантів у сфері дизайну та моди .

Участь тернопільських дизайнерів у цьому престижному заході стала вагомим внеском у розвиток української модної індустрії та підтвердила високий рівень підготовки фахівців у сфері послуг та туризму.

Детальніше про подію можна дізнатися на офіційних сторінках організаторів та учасників у соціальних мережах.