Школярі Тернополя долучилися до Всеукраїнської онлайн-руханки: рух заради рекорду

Учні Тернопільської спеціалізованої школи №17 та ТЗОШ І-ІІІ ступенів №23 стали учасниками наймасштабнішої Всеукраїнської онлайн-руханки, що відбулася у межах Європейського тижня рухової активності (MoveWeek).

Цей захід — частина ініціативи «Долучайся до національного рекорду», спрямованої на популяризацію активного способу життя та привернення уваги до фізичного здоров’я серед школярів та всієї громадськості.

Наразі команда Національного реєстру рекордів України проводить підрахунок кількості учасників руханки. Результати про встановлення національного рекорду обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Європейський тиждень руху щороку об’єднує мільйони людей у різних країнах світу. Україна бере участь у цій ініціативі вже четвертий рік поспіль. Організаторами заходу стали ГО UkraineActive, Федерація ходьби України, Федерація чирлідингу та чирспорту України, а також фестиваль Active School Games.

Вітаємо тернопільських школярів, які долучилися до руху заради здоров’я та рекорду!