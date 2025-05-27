Хвилина мовчання на честь Ігоря КАШУБИ

Ігор КАШУБА був молодим хлопцем, якому доля відміряла лише 25 років життя. Народжений у Тернополі, він обрав шлях захисника і став кулеметником Національної Гвардії України.

Служба стала для нього не просто обов’язком, а покликанням. Побратими запам’ятали його як відданого військовика, який сумлінно виконував свої обов’язки.

Трагічна автомобільна аварія 13 липня 2024 року біля Калинівки на Вінниччині забрала життя молодого воїна, залишивши невимовний біль у серцях рідних.

“Спочивай з Богом, мій Рідненький Синочку”, – ці слова батька Володимира Ігоровича передають глибину втрати, яку відчувають він та мати Галина Іванівна.

За свою службу Україні Ігор КАШУБА посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. Його ім’я назавжди залишиться в пам’яті земляків.