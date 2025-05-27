Шантаж інтимними фото: 20-річному жителю Тернопільщини загрожує до 12 років тюрми

На Тернопільщині 20-річний хлопець шантажував колишню дівчину інтимними фото: йому загрожує до 12 років ув’язнення

До поліції звернулася жителька Тернополя із заявою про шантаж з боку знайомого, з яким раніше перебувала в стосунках. За словами дівчини, чоловік погрожував оприлюднити інтимні фотографії та відео, якщо вона не перерахує йому гроші.

Як з’ясували правоохоронці Тернопільського районного управління поліції, 20-річний житель села Козівка познайомився з потерпілою через Інтернет у липні 2024 року. Спершу між ними було листування та зустрічі. Згодом хлопець почав погрожувати, що розповсюдить приватні матеріали в мережі та надішле рідним дівчини, якщо вона не заплатить йому.

Під тиском шантажиста дівчина переказала на його банківську картку понад шість тисяч гривень. Та цього виявилося замало — вимагач зажадав ще вісім тисяч.

Під час передачі чергової частини коштів зловмисника затримали «на гарячому» відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання, поєднане з погрозою розголошення відомостей, що потерпіла бажає зберегти в таємниці. Цей злочин передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці вкотре нагадують: нікому не надсилайте особисті чи компрометуючі фото або відео. А у разі шантажу – негайно звертайтеся до поліції.