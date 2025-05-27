Плата за землю – стабільне джерело розвитку: надходження на Тернопільщині зросли на 16%

Плата за землю залишається одним із ключових фінансових важелів для розвитку громад Тернопільської області. За перші чотири місяці цього року бюджети місцевих громад поповнилися на 219,3 млн грн завдяки податковим надходженням за користування землею. Це на 30,1 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року, приріст склав 16%.

Традиційно плата за землю входить до трійки основних джерел наповнення місцевих бюджетів, забезпечуючи стабільні надходження.

Найбільшими платниками залишаються юридичні особи, саме вони забезпечили левову частку суми – 188,8 млн гривень. Водночас 30,5 млн грн внесли громадяни та фізичні особи-підприємці, які самостійно обробляють земельні ділянки.

Плата за землю охоплює два компоненти: земельний податок і орендну плату за користування державними або комунальними ділянками. Її сплачують як власники, так і орендарі. Нарахування здійснюється з моменту набуття прав на землю й триває до припинення цих прав. Оплата проводиться за фактичний період користування протягом календарного року.

Перевірити, яку суму потрібно сплатити за землю,можна, не виходячи з дому. Для цього достатньо скористатися Електронним кабінетом платника податків або офіційним мобільним застосунком «Моя податкова». У цифровому кабінеті доступна інформація про нарахування, терміни сплати, реквізити, а також історія попередніх платежів. Це зручно, швидко й дозволяє уникнути штрафів за протермінування сплати.