Тернопільські школи запрошують дітей у літні табори
У Тернополі заклади освіти організовують літні табори з насиченою програмою для дітей молодшого та середнього шкільного віку. Це – чудова можливість провести канікули весело, пізнавально й у хорошій компанії.
«Fayno CAMP» у Тернопільській гімназії №30
Традиційний денний табір для учнів 1-6 класів працюватиме у дві зміни з 09:00 по 17:00:
- І зміна: 2-13 червня;
- ІІ зміна: 16-27 червня.
Програма включає квести, майстер-класи, мовні години, спортивні ігри, наукові досліди, дні творчості, смачні обіди та перекуси. Також організовується довіз дітей.
Попередня реєстрація за посиланням ТУТ.
Деталі за телефонами: (068)421-78-27 (Оксана Іванівна), (098)714-81-43 (Альона Богданівна).
Табір для дітей «Простір 28»
Тернопільська ЗОШ №28 запрошує дітей віком 6-10 років на табірні зміни:
- 1 зміна: 2-6 червня;
- 2 зміна: 9-13 червня;
- 3 зміна: 16-20 червня.
Графік роботи табору: понеділок-пʼятниця з 08:30 по 17:30.
Реєстрація за телефоном: (096)743-47-54 або на рецепції школи.
Мистецький табір «Сонце в кадрі» у ліцеї №21
Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети організовує для дітей віком 6-10 років табір, орієнтований на творчість та креатив:
- І зміна: 2-6 червня;
- ІІ зміна: 9-13 червня;
- ІІІ зміна: 16-20 червня;
- IV зміна: 23-27 червня.
На дітей чекають квести, екскурсії, конкурси, арт-майстерні та майстер-класи.
Реєстрація за посиланням ТУТ.
Не втрачайте можливість подарувати дитині яскраве, змістовне та безпечне літо у таборі!