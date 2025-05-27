Тернопільські школи запрошують дітей у літні табори

У Тернополі заклади освіти організовують літні табори з насиченою програмою для дітей молодшого та середнього шкільного віку. Це – чудова можливість провести канікули весело, пізнавально й у хорошій компанії.

«Fayno CAMP» у Тернопільській гімназії №30

Традиційний денний табір для учнів 1-6 класів працюватиме у дві зміни з 09:00 по 17:00:

І зміна: 2-13 червня;

ІІ зміна: 16-27 червня.

Програма включає квести, майстер-класи, мовні години, спортивні ігри, наукові досліди, дні творчості, смачні обіди та перекуси. Також організовується довіз дітей.

Попередня реєстрація за посиланням ТУТ.

Деталі за телефонами: (068)421-78-27 (Оксана Іванівна), (098)714-81-43 (Альона Богданівна).

Табір для дітей «Простір 28»

Тернопільська ЗОШ №28 запрошує дітей віком 6-10 років на табірні зміни:

1 зміна: 2-6 червня;

2 зміна: 9-13 червня;

3 зміна: 16-20 червня.

Графік роботи табору: понеділок-пʼятниця з 08:30 по 17:30.

Реєстрація за телефоном: (096)743-47-54 або на рецепції школи.

Мистецький табір «Сонце в кадрі» у ліцеї №21

Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети організовує для дітей віком 6-10 років табір, орієнтований на творчість та креатив:

І зміна: 2-6 червня;

ІІ зміна: 9-13 червня;

ІІІ зміна: 16-20 червня;

IV зміна: 23-27 червня.

На дітей чекають квести, екскурсії, конкурси, арт-майстерні та майстер-класи.

Реєстрація за посиланням ТУТ.

Не втрачайте можливість подарувати дитині яскраве, змістовне та безпечне літо у таборі!