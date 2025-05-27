Як телевізори Samsung навчилися економити електроенергію

Телевізори вже давно слугують фоном у будинках. Що новіша й тонша панель, то менше ватів вона споживає. Компанія Samsung постійно адаптує моделі до вимог енергоефективності, роблячи це розумно — без шкоди для якості зображення та звуку.

Як Самсунг навчив телевізори економити

Енергоефективність у телевізорах — система рішень, яка працює на рівні програмного забезпечення, апаратної частини та екосистеми розумного будинку. Samsung давно почав експериментувати з автоматичними режимами. Телевізори автоматично змінювали яскравість у темних кімнатах, переходили в екорежим. Знизити енергоспоживання допомогло і впровадження LED-підсвіток.

AI Energy Mode: адаптація замість обмежень

AI Energy Mode — сучасна технологія енергозбереження. Експерти Алло пояснюють, чому варто купити телевізор Samsung саме з AI Energy Mode — переходьте за посиланням і дізнайтеся, як працює технологія. Телевізор аналізує, що саме відбувається на екрані, який тип контенту переглядають, чи є рух у кімнаті та який рівень освітлення. На основі цього штучний інтелект підлаштовує яскравість, контраст, живлення підсвітки. Усе це без впливу на сприйняття, адже зміни відбуваються плавно й майже непомітно.

AI Energy Mode контролює енергоспоживання побутової техніки

Економити вручну добре, але коли за тебе це робить ШІ — ще краще. Застосунок SmartThings перетворює звичайну панель на розумного споживача енергії. Можна бачити 3D-мапу житла з усіма підключеними пристроями. Це дає змогу простежити, скільки споживає кожен гаджет чи побутова техніка. Завдяки AI Energy телевізор споживає до 20% менше електроенергії — автоматично й без налаштувань.

Найекономніші телевізори Самсунг

Серед актуальних моделей 2025 року є кілька телевізорів Samsung, які демонструють хороший баланс між якістю зображення і економним споживанням енергії:

Samsung S95D — OLED-телевізор нового покоління. Панель не має додаткового підсвічування, оскільки кожен піксель світиться самостійно. Наприклад, 55-дюймова версія споживає в середньому 82 Вт. Функція AI Energy Mode додатково автоматизує регулювання яскравості та енергоспоживання в режимі реального часу. Samsung QN90D із технологією Quantum Mini LED, що дає можливість зменшувати яскравість там, де це не впливає на сприйняття картинки. Завдяки ШІ та HDR Brightness Optimizer екран змінює поведінку залежно від освітлення в кімнаті, а не працює постійно на максимальній яскравості. Samsung DU8000 (лінійка Crystal UHD) — приклад розумного споживання. Навіть у 75-дюймовій версії споживання енергії становить приблизно 137 Вт. Це досягається завдяки продуманим рішенням, як-от датчик освітлення, адаптивна яскравість, підтримка фірмових режимів енергозбереження. The Frame — телевізор, який купують заради дизайну. Пристрій може працювати в режимі «Art Mode», що знижує споживання до 20 Вт, коли екран увімкнений як декоративний елемент.

Моделі показують, що навіть великі екрани можуть бути помірними в споживанні. Головне — зважати не тільки на ціну чи діагональ, але й на функції, які впливають на енергоспоживання. Samsung — це не лише про «режим економії», а про цілу систему автоматизованих рішень на основі ШІ.