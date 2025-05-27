Незаконний «трансфер» військових: тернополянин в епіцентрі гучного скандалу

❌ Організовували втечу «клієнтів» з військових частин та переправляли за кордон: Нацполіція ліквідувала міжрегіональну злочинну групу

Проведено багатоетапну спецоперацію за участю понад 300 правоохоронців на території шести областей. Викрито організовану міжрегіональну злочинну групу, яка допомагала військовослужбовцям самовільно залишати військові частини, навчальні центри, госпіталі та надалі незаконно перетинати державний кордон.

За даними слідства, злочинну схему організували 55-річний та 65-річний жителі Чернівецької області, один із яких раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини. До справи також була залучена адвокатка зі Львова, яка підшуковувала військовозобов’язаних та за винагороду схиляла їх до втечі з військових частин.

Адвокатка співпрацювала з жителем Тернополя, який за її вказівками допомагав військовим залишати місце несення служби, зокрема займався їх перевезенням.

До схеми незаконного переправлення за кордон було залучено ще п’ятеро осіб, які супроводжували клієнтів до визначеного місця в Чернівецькій області, забезпечували їх житлом та незаконно переправляли на територію Румунії та Молдови поза встановленими офіційними пунктами пропуску.

Вартість таких послуг коливалась від 3 до 6 тисяч доларів. Надалі за додаткову плату — від 12 до 15 тисяч доларів — військовим пропонували незаконно перетнути державний кордон.

Поліцейські задокументували, що «послугами» підозрюваних скористалися 25 військовозобов’язаних. Поліцейські встановили місцезнаходження усіх осіб і доправили їх до Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку.

Слідчі поліції оголосили підозру усім дев’ятьом членам організованої міжрегіональної злочинної групи. Підозрюваним загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.