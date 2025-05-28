Хвилина мовчання на честь Сергія ФЕДОРОВА

Сергій ФЕДОРОВ, якого побратими знали як “Медвідь”, був люблячим батьком трьох дітей і відданим захисником України. У свої 42 роки він залишив рідне село Верхня Покровка на Луганщині, щоб стати на захист країни у складі 24-го батальйону ТРО “Айдар”.

Старшина 1-ої статті пройшов пекло боїв за Луганський аеропорт, де проявив неабияку мужність. Під час бою за село Хрящувате Сергій зазнав важкого поранення, з яким боровся тиждень у київському шпиталі.

26 серпня 2014 року його серце зупинилося. Поранення виявилось несумісним із життям.

Сергій назавжди повернувся до рідного села, де його поховали з військовими почестями. У глибокій скорботі залишились дружина Тетяна, дві доньки та син.

За свій подвиг Сергій ФЕДОРОВ нагороджений Орденом “За мужність” III ступеня та нагрудним знаком “За оборону Луганського аеропорту”. Його ім’я викарбуване на “Стіні пам’яті полеглих за Україну” у Києві та на меморіальній таблиці школи, де він навчався.