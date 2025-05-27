Тернопільщина втратила захисника Михайла Смуку

💔Війна незмінно залишає слід у серці кожного з нас… Знову у скорботі Теребовлянська громада, повідомляє міська рада.

💔24 травня 2025 року зупинилося серце старшого солдата резерву 70-ї запасної батареї мешканця міста Теребовлі (мікрорайон Сади) Смука Михайла Юліановича, 03.03.1968 р.н.

Він стояв на сторожі нашого миру, спокою, майбутнього. І хоча сьогодні його не стало серед живих – його ім’я, відданість житимуть у наших серцях вічно.

Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким захисника. У цю важку годину нехай Господь дає сили пережити біль утрати, а пам’ять про Михайла – мужнього воїна – назавжди залишиться у серцях всіх, хто його знав.

Вічна та світла пам’ять! 🙏🕯

💙💛Герої не вмирають! Вони повертаються у молитві, у вогонь свічки, запаленої в їхню честь.🕯