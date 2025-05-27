Мужність і служіння народу: рятувальник з Тернопільщини нагороджений Президентом

Указом Президента України №351/2025 від 26 травня 2025 року медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня відзначено Рогатинського Романа Васильовича — підполковника служби цивільного захисту, начальника сектору організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Нагороду присвоєно за особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння Українському народові.

Це висока відзнака не лише особистого професіоналізму, а й щоденної роботи всієї системи ДСНС — відважних людей, які ризикуючи життям, рятують інших.

Щиро вітаємо пана Романа з заслуженою нагородою! Пишаємось кожним рятувальником, хто стоїть на варті безпеки з честю, гідністю та відданістю!