00:48 | 17.03.2025
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Тернопільщина втратила захисника Миколу Пастушенка

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Збаразька громада втратила ще одного захисника, повідомляє міський голова Роман Полікровський.

Після тривалого лікування вчора помер наш земляк солдат Микола Пастушенко, 1973 р.н.

На війну був призваний у березні рік тому, а вже влітку, виконуючи бойове завдання біля Торецька, отримав тяжке поранення, яке вилікувати не вдалось.

💔😢🙏Щиро співчуваємо близьким та рідним воїна, нехай Господь допомагає пережити це непоправне горе.

✝️🙏Сьогодні о 18 годині відбудеться парастас у рідній оселі загиблого за адресою :

м. Збараж, вул. Довга, 75.

✝️🙏🚔Чин похорону – завтра, у понеділок, 17 березня, об 11 годині.

🇺🇦Просимо прийти і гідно вшанувати земляка, який віддав життя за нашу свободу і незалежність.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦Вічна слава Герою!

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