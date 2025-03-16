Тернопільщина втратила захисника Миколу Пастушенка
Збаразька громада втратила ще одного захисника, повідомляє міський голова Роман Полікровський.
Після тривалого лікування вчора помер наш земляк солдат Микола Пастушенко, 1973 р.н.
На війну був призваний у березні рік тому, а вже влітку, виконуючи бойове завдання біля Торецька, отримав тяжке поранення, яке вилікувати не вдалось.
Щиро співчуваємо близьким та рідним воїна, нехай Господь допомагає пережити це непоправне горе.
Сьогодні о 18 годині відбудеться парастас у рідній оселі загиблого за адресою :
м. Збараж, вул. Довга, 75.
Чин похорону – завтра, у понеділок, 17 березня, об 11 годині.
Просимо прийти і гідно вшанувати земляка, який віддав життя за нашу свободу і незалежність.
Вічна слава Герою!