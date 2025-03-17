“Це вона сама винна!”: чоловік виправдовував насильство над матір’ю в суді

Апеляційний суд залишив без змін вирок щодо мешканця Скали-Подільської

38-річного мешканця смт. Скала-Подільська Андрія Т. визнано винним у спричиненні тілесних ушкоджень своїй матері. Вирок Борщівського районного суду передбачає покарання у вигляді двох років обмеження волі. Тернопільський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Подія сталася 8 травня 2024 року близько 22:30 у квартирі матері обвинуваченого. Під час побутової сварки Андрій Т. замахнувся на жінку табуретом. Мати вхопила меблі за ніжку, але син смикнув їх із силою, через що рука потерпілої потрапила всередину табурета та зламалась. Внаслідок цього вона отримала травму середньої тяжкості.

Борщівський районний суд 5 грудня 2024 року визнав Андрія Т. винним у необережному спричиненні тілесних ушкоджень (ст. 128 КК України) та призначив йому покарання – два роки обмеження волі.

Обвинувачений та його захисник подали апеляцію, наполягаючи на його невинуватості. Вони стверджували, що жінка травмувалася з власної необережності, а докази у справі є неналежними. Також захист вказував, що на утриманні обвинуваченого є малолітня дитина, що, на їхню думку, мало б пом’якшити покарання.

Однак суд апеляційної інстанції не погодився з цими аргументами. Потерпіла, а також свідки – сусідка та фельдшер швидкої допомоги – підтвердили причетність Андрія Т. до травмування матері. Судово-медична експертиза та результати рентгенологічного дослідження також довели його вину.

Щодо зауважень захисту про недопустимість слідчого експерименту, суд наголосив, що закон не містить конкретних вимог до особи статиста, а захист не звертався з клопотанням про додаткові процесуальні дії.

З урахуванням усіх обставин, колегія суддів залишила вирок без змін.

Окрім цього, Андрій Т. неодноразово вчиняв домашнє насильство щодо матері. 30 листопада 2024 року він ображав її нецензурною лайкою, а 5 грудня, перебуваючи у суді, знову публічно висловлювався принизливо. За ці дії Борщівський районний суд 25 січня 2025 року визнав його винним за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство) та призначив 40 годин громадських робіт.

Андрій Т. оскаржив це рішення, заявивши, що конфлікти з матір’ю не можна вважати домашнім насильством. Проте апеляційний суд не задовольнив його скаргу і залишив рішення без змін, повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.