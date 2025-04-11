Колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку загрожує 11 років ув’язнення: прокурор просить максимальне покарання

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) триває розгляд справи колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого обвинувачують у корупційному злочині.

Нагадаємо, у червні 2023 року детективи НАБУ затримали Головка за підозрою в отриманні неправомірної вигоди від місцевого підприємця. У ЗМІ тоді ширилися фото та відео моменту затримання.

Сьогодні, 10 квітня, під час чергового судового засідання прокурор оголосив вимогу: призначити Михайлу Головку покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна та трирічною забороною обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування.

Сторона захисту, своєю чергою, наполягала на визнанні недопустимими доказів, отриманих під час обшуку автомобіля, у якому, за даними слідства, виявили хабар.

Прокурор наполягав на визнанні Головка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне зберігання боєприпасів).

– З урахуванням особливої тяжкості злочину, а також за відсутності обставин, які б могли пом’якшити чи обтяжити покарання, пропоную призначити остаточне покарання – 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах влади на 3 роки та конфіскацією усього арештованого майна, зокрема транспортного засобу, квартири та мобільного телефону, – заявив прокурор.

Також він попросив суд залишити Головка під вартою до моменту набрання вироком законної сили. Конфісковані грошові кошти в сумі 612 тисяч гривень запропоновано передати до фондів НАБУ, а боєприпаси – передати Збройним силам України або, за відсутності потреби, знищити.

Попри об’ємність слухань та дебатів, суддя не встиг оголосити вирок. Остаточне рішення у справі планується озвучити під час наступного засідання, яке призначене на 24 квітня о 14:00.