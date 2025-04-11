Хвилина мовчання на честь Андрія МОЗІЛЯ

Андрій МОЗІЛЬ мав лише 30 років… Тернополянин, навчався у школі №19 та Технічному коледжі, мріяв про майбутнє, але обрав захист України.



“Я йду захищати вас, для того, щоб ви тут жили” – ці слова стали останніми, які чули від нього друзі. Щирий, добрий, веселий та життєрадісний – таким запам’ятали Андрія близькі.



10 квітня 2023 року він загинув під час бою біля Роздолівки на Донеччині.

За мужність і самопожертву Андрій МОЗІЛЬ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. На будинку по вулиці Київській, 18 встановлено меморіальну таблицю.



У скорботі залишились мати Світлана, батько Володимир, старша сестра та молодший брат.

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