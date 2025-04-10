На війні загинув Іван Петрунек з Тернопільщини

У скорботі сьогодні і Мельнице-Подільська громада, повідомляє Чортківська військова районна адміністрація. 08 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Велика Писарівка Сумської області трагічно загинув командир стрілецького відділення, молодший сержант Іван ПЕТРУНЕК, 1980 року року народження, житель с.Горошова.