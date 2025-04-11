Пасхальна магія: як у Тернополі поранені військові створювали великоднє диво

Напередодні Великодня, в атмосфері надії та відродження, відбувся особливий майстер-клас з оздоблення святкових пасок. Його організували для поранених військовослужбовців та поліцейських, які нині проходять реабілітацію. Подія стала справжнім джерелом тепла, натхнення й душевної підтримки.

Авторка та ведуча заходу — Вікторія Rio Grandey, майстриня кулінарної справи, знана своїм витонченим стилем і великою любов’ю до українських традицій. Вона не лише ділилася секретами приготування ідеальної глазурі та техніками оздоблення, а й надихала кожного учасника творити з серцем.

Майстер-клас пройшов у теплій, невимушеній атмосфері. Для багатьох з учасників це був перший досвід у прикрашанні пасок, однак усі без винятку були захоплені процесом — кожен зміг проявити себе творчо та емоційно.

“Я хотіла подарувати не просто рецепт, а частинку себе, — розповіла Вікторія. — Ці хлопці та дівчата пройшли крізь жах війни. Вони заслуговують на тепло, турботу й прості радості. Кожна їхня усмішка — це найбільша вдячність”.

Майстер-клас ще раз довів: іноді саме дрібниці — аромат свіжої паски, спільна справа, щирі слова й посмішки — здатні зігріти серце й повернути смак до життя.